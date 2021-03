Cadrele didactice din municipiul Chișinău ar putea fi vaccinate anti-coronavirus, la alegere

19:45

În fiecare an, pe 21 martie, în toată lumea se sărbătorește Ziua Internațională a Copiilor Străzii. Instituirea unei astfel de zile a apărut ca un demers necesar pentru a readuce, an de an, în conștiința comunității, responsabilitatea fiecărei națiuni și a fiecăruia dintre noi de a respecta și promova drepturile fundamentale ale copiilor și, mai ales, ale copiilor străzii, se arată într-un comunicat al poliției.