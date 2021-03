Plîngău: Mâine are loc ședința Parlamentului. Printre subiecte, ridicarea imunității a doi deputați

12:30

Deputatul Partidului Șor, Denis Ulanov, susține că nu este deranjat de faptul că ar putea rămâne fără imunitate parlamentară. Acesta mai afirmă că are nevoie de timp pentru a se pregăti și este dispus să răspundă la oricare întrebare. „Când în 2020 am fost acuzat de fraudă bancară, am solicitat să fiu audiat la Procuratura […] Articolul „Nu voi fugi, doar dați-mi timp să mă pregătesc”. Primele declarații ale lui Ulanov, după ce Stoianoglo a cerut săi-i fie ridicată imunitatea parlamentară apare prima dată în Cotidianul.