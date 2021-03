VIDEO // Au fost dezvăluite planurile pentru primul oraș de pe Marte. Când ar putea ajunge oamenii să locuiască pe Planeta Roșie

09:30

Un nou vapor a fost surprins că “zboară” în apropierea Regatului Unit, fiind al doilea astfel de caz din ultimele săptămâni. Fotografiile neobișnuite cu vasul de croazieră „Jewel of the Seas” au fost făcute în apropiere de coasta Dorset, lângă portul Bournemouth, relatează The Guardian. Fenomenul, viralizat rapid pe rețelele sociale, poartă numele de inversiune termică și [...] Articolul Un nou vas “zburător”, surprins în apropiere de Regatul Unit. Cum se explică fenomenul apare prima dată în Telegraph Moldova.