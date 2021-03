(video) Recomandări de la Mircea, fără spoilere: cinci seriale pe care să le privești dintr-o suflare și să rămâi surprins

O listă care mi-a dat bătaie de cap într-o vreme în care se urmăresc seriale la greu. Evident, am încercat să omit marele titluri ca Game of Thrones, Queen's Gambit, House of Cards, True Detective, Mindhunter, Black Mirror și lista poate continua încă mult enumerând seriale faimoase apreciate de marea majoritate. În schimb, am decis să-mi asum un risc și să recomand câteva seriale foarte diferite, destul de cunoscute, dar pe care probabil unii dintre voi nu le-au văzut. Articolul (video) Recomandări de la Mircea, fără spoilere: cinci seriale pe care să le privești dintr-o suflare și să rămâi surprins apare prima dată în #diez.

