Circula cu o viteză de 151 de kilometri pe oră în capitală; Ce pedeapsă a primit un șofer teribilist

Inventatorul vaccinului Pfizer/BioNTech: „Coronavirusul va fi sub control în Europa până la sfârșitul verii” Fondatorul BioNTech, unul dintre dezvoltatorii vaccinului împotriva Covid-19 produs în colaborare cu Pfizer, este de părere că virusul va fi pus sub control în majoritatea țărilor europene până la sfârșitul verii lui 2021. „În multe ţări europene şi SUA, probabil că nu vom mai avea nevoie de blocaje până la sfârşitul verii”, a declarat el pentru ziarul Welt am Sonntag, citat de Mediafax....