doc | Un automobil, un apartament și un cont bancar. Ce conține declarația de avere a președintei Maia Sandu

12:20

În fiecare an, la data de 21 martie, este marcată Ziua Internațională a Pădurilor. Sărbătoarea globală a fost proclamată în 2012 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite și are drept scop creșterea gradului de conștientizare a importanței pădurilor pentru generații. În acest context, Biroul Național de Statistică a publicat date cu privire la numărul … Articolul infografic | Astăzi, 21 martie, este marcată Ziua Internațională a Pădurilor. Câte hectare de pădure are țara noastră apare prima dată în ZUGO.