Nu am încredere în cel rusesc, fiindcă tot timpul ne-au pus piedici, basarabenilor tot timpul ne-au pus piedici, Doamne ferește (europalibera)

Sfantul Hrisant a fost fiul lui Polemius, un distins patrician. A trait in secolul al III lea. Dupa ce citeste Faptele Apostolilor, primeste sa fie botezat. Tatal sau a facut tot posibilul ca Sfantul Hrisant sa lepede credinta in Hristos. Dupa multe incercari in acest sens, il obliga sa o ia in casatorie pe Daria, o tanara pagana. Insa, Hrisant ii aprinde Dariei dorul dupa unirea cu Hristos. Dupa moartea tatalui sau, Hrisant nu se mai ferea de nimeni, marturisea in fata tuturor credinta in Hristos. Fiind parati prefectului Celerin, au fost dati pe mana tribunului Claudiu. Dumnezeu i-a ajutat atat de mult, incat acestia primeau chinurile cu bucurie. Claudiu, uimit de felul in care acestia rabdau suferintele, s-a facut crestin cu toata familia. Pentru aceasta el si familia sa au suferit mucenicia.