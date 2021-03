Susținătorii unui partid au oferit ajutor mai multor persoane din Drochia

11:20

„În sfârșit, copiii din or. Codru vor consuma apă potabilă zilnic la grădiniță. Acest lucru se datorează consilierei fracțiunii PAS în Consiliul Local Orășenesc Codru, Maria Pancu, care a venit cu inițiativa de a asigura copiii cu apă potabilă în grădinițele din or. Codru", comunică reprezentanții fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului