(video) Que sera, sera. Cum pandemia a influențat cultura și cum s-au adaptat segmentele artei regulilor epidemice

În timp ce pandemia ne restricționase accesul la activitățile rutinei noastre de acum un an, medicament pentru această ședere în casă a devenit cultura. Să consumăm cultură, în oricare modalitate la care am avut acces, a fost un element vital în autoizolare. Mai mult decât atât, în pandemie am fost martori oculari a modului în care arta a fost nevoită să se adapteze noilor reguli de COVID, să se digitalizeze și mai mult și să plece (aproape la propriu) în casele oamenilor. Astfel, în cel de-al doilea episod al proiectului #Que Sera, Sera discutăm despre cultură și despre metamorfozările la care au fost supuse toate domeniile artei din cauza coronavirusului. Articolul (video) Que sera, sera. Cum pandemia a influențat cultura și cum s-au adaptat segmentele artei regulilor epidemice apare prima dată în #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez