Premierul Franței s-a vaccinat public cu AstraZeneca, la puțin timp după reluarea vaccinărilor cu acest ser în țară

Trădare pentru fanii lui Real: Casillas s-ar fi cuplat cu o fană Atletico Iker Casillas (39 de ani), legendarul portar spaniol care a jucat aproape intreaga cariera la Real Madrid, este pus de presa iberica intr-o relatie de amor cu Sara Denez, o cantareata care e o sustinatoare infocata a formatiei Atletico Madrid. In conditiile in care Casillas se afla in pragul divortului cu frumoasa jurnalista Sara Carbonero, cea cu care s-a iubit mai mult de un deceniu, incepand din 2009 (cei doi erau casat...