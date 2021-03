Boris Johnson s-a vaccinat cu AstraZeneca: „Nu am simţit practic nimic”

20:00

Preşedintele american Joe Biden s-a împiedicat vineri în timp ce urca scara avionului Air Force One şi a căzut în genunchi, ridicându-se apoi singur, relatează AFP şi The Independent, surse citate de Agerpres. Preşedintele pleca spre Atlanta pentru a se întâlni cu lideri ai comunităţii asiatice după atacurile armate soldate marţi cu opt morţi în [...] Articolul VIDEO // Joe Biden s-a împiedicat vineri în timp ce urca scara avionului Air Force One şi a căzut în genunchi apare prima dată în Telegraph Moldova.