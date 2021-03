Președintele raionului Fălești, Sergiu Fîntînă ar fi fost prins din nou beat la volan

14:10

Anul trecut, companiile petroliere au aplicat cel mai mare adaos comercial la benzina 95, de 3,43 lei per litru, cea ce este cu 65 de bani per litru sau cu 25% mai mult decât în perioada când prețurile la produsele petroliere erau plafonate (anii 2017 - 2018). În an de criză, când prețul la petrol a atins cota minimă din ultimii 25 ani, moldovenii nu au reușit să se bucure pe deplin de prețuri mici la carburanți, explică expertul economic Veaceslav Ioniță pe blogul său.