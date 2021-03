/VIDEO/ Joe Biden, la un pas să cadă de pe scara unui avion, după ce s-a împiedicat de trei ori

Preşedintele american Joe Biden a fost gata să cadă de pe scara avionului Air Force One după ce s-a împiedicat de trei ori, în momentul când urca în avionul prezidenţial la baza aeriană Andrews, informează The Sun şi New York Post. Din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se împiedică […]

