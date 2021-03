Un bărbat aflat în stare de inconștiență a fost salvat de Carabinieri

14:40

Președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, susține că astăzi țara are nevoie de un guvern funcțional, care să gestioneze criza pandemică. Potrivit lui, PDM nu va susține un candidat care are suportul lui Șor. Însă, fracțiunea urmează să aibă discuții cu candidatul desemnat prin decret prezidențial, pentru a vedea care este intenția adevărată – are program … Articolul PDM nu va susține un candidat care are suportul lui Șor, Pavel Filip apare prima dată în Punctul pe i.