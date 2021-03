Privește live ședința parlamentului. Pe ordinea de zi sunt 21 de subiecte

12:15

Cercetătorii de la Universitatea din Vermont au publicat pe 15 martie în „Proceedings of the National Academy of Sciences" un studiu privind o mostră de pământ îngheţată extrasă de la peste un kilometru adâncime din calota glaciară din nord-vestul Groenlandei, în 1963.