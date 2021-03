Vasile Năstase îi cere Maiei Sandu să publice înregistrările de la consultări. Ce spune Președinția

10:40

Dacă tentativă de învestire a cabinetului de miniștri în frunte cu Igor Grosu va eșua, atunci președinta Maia Sandu are dreptul să solicite dizolvarea Parlamentului, iar Curtea Constituțională să dea curs acestei solicitări, susține expertul constituționalist Teo Cârnaț. În cadrul unei intervenții în emisiunea Secretele Puterii de la Jurnal TV, Cârnaț a spus că sesizarea […] Articolul Expert: Dacă Grosu nu va fi votat premier, Parlamentul poate fi dizolvat. Sesizarea socialiștilor are șanse zero apare prima dată în Cotidianul.