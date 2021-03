Termenul de privatizare a locuințelor a fost prelungit

10:45

În punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, un conațional a încercat să corupă un polițist de frontieră după ce a fost depistat că nu deținea licența de transportare a călătorilor în regim internațional. Incidentul a avut loc în după amiaza zilei de ieri, 10 martie curent, fiind documentat un șofer de microbuz ce efectua curse […]