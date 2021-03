Expert: Pentru a schimba justiția trebuie să se înceapă cu puțin și să se ducă la capăt

15:50

Să-mi coc mere la cuptor. Cu această dorință în cap am pătruns în bucătărie, am luat șapte mere dintr-o ladă pe care am adus-o de la tata de la țară și le-am mutat într-o strachină de sticlă, pe fundul căreia am turnat un pic de apă ca merele să nu se ardă și am băgat-o în pântecele aragazului. Apoi am dat drumul la gaz și am aprins focul. Am închis ușa plitei, lăsând merele să se perpelească în voie și m-am întors satisfăcut în camera mea, continuând să caut ceea ce căutam, înainte să pun merele la copt: știri despre Golovatiuc, pe care socialiștii și Șor vor să-l înscăuneze premier.