Curtea Constituțională a declarat neconstituțională anularea așa-zisei legi a miliardului

În seara zilei de 4 martie, Republica Moldova a recepționat 14 400 doze de vaccin AstraZeneca livrate în cadrul mecanismului COVAX. Livrarea face parte dintr-un prim lot și va continua cu alte loturi în următoarele zile și săptămâni. Astfel, Republica Moldova este prima țară din regiunea Europeană și a patra țară din lume unde au