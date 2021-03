Rezumat din Parlament: Coming-out-ul alianței PSRM-Șor

09:40

Câte screenshot-uri ai în telefon cu rețete pe care speri într-o zi să le faci? Eu am un milion! Unele le-am încercat, altele le-am șters că ocupau prea mult spațiu în telefon. Și de când m-am mutat pe TikTok să descopăr lucruri interesante, am început să fac spam în mesajele private cu prietenii unde le trimit rețete ușor […]