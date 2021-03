MSMPS informează despre progresul vaccinării anti-COVID-19 în Moldova. Câte persoane au fost imunizate până la moment

21:30

Acum un an, în ziua de 17 martie, a fost instituită stare de urgență în Republica Moldova pe fondalul pandemiei de coronavirus. S-a întâmplat după ce, la începutul lunii martie, în țară au fost confirmate primele cazuri de COVID-19. Din acel moment, situația s-a agravat de la o zi la alta, iar restricțiile impuse de autorități au fost tot mai dure. Chiar și așa, virusul nu a dispărut, iar astăzi țara noastră înregistrează record după record la capitolul infectări și decese. După un an de pandemie, oamenii își doresc să scape de urgia care a cuprins întreaga lume, iar viața să revină la normalitate. Сообщение Acum un an a fost instituită stare de urgență: Cum a afectat COVID-19 Republica Moldova | VIDEO появились сначала на TV6.