Decretul prin care Igor Grosu a fost desemnat pentru funcția de premier va fi publicat în Monitorul Oficial

Expert: Sesizarea socialiștilor la CC nu are sorți de izbândă, ori va fi învestit Guvernul Grosu ori vom avea anticipate Sesizarea socialiștilor prin care vor cere Curții Constituționale declararea neconstituționalității decretului prin care Igor Grosu a fost desemnat la funcția de premier nu are sorți de izbândă. De această părere este expertul în drept constituționalTeodor Cârnaț. „Această sesizare la Curtea Constituțională nu are nicio șansă să obțină câștig de cauză. Nu am sesizat careva asp...