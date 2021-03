Cristina Lesnic: Un an de când regiunea transnistreană s-a autoizolat sub pretextul COVID-19

Fostul viceprim-ministru pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, punctează că nu s-a desfășurat nici o ședință a subgrupului de lucru pentru drepturile omului în procesul de reglementare transnistreană, transmite CURENTUL. Cristina Lesnic menționează că răpirile și intimidările rămân nesoluționate. „Un an de când regiunea transnistreană s-a autoizolat sub pretextul pandemiei Covid-19 și un an în care subiectul […]

