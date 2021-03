PSRM şi PAS, un nou parteneriat?

19:40

Pe fondul celui de-al treilea val pandemic, mult mai dificil decât cele de pană acum, biserica încearcă să găsească un echilibru între ritualurile religioase, sprijinul moral acordat credincioșilor și protecția sănătății. O convorbire cu preotul Serghei Novac, parohul bisericii din Vărzărești, Nisporeni, care spune ca nu e ușor să celebrezi Sf. Liturghie cu biserica goală.Serghei Novac: „Dacă este să facem o analiză a ceea ce ține de perioada deja de un an și ceva, am putea spune că s-au dat pe față multe aspecte ce țin de trăirea noastră religioasă. Nu toți am fost pregătiți, de fapt, ca și societatea în întregime, ca să facem față la multe lucruri legate de pandemie, dar și biserica n-a fost pregătită să dea un răspuns, n-au fost pregătiți creștinii duhovnicește pentru lucrurile acestea și îmi permit să spun că multe din lucrurile care se desfășoară în societate subliniază anume unele scăderi ale trăirii noastre religioase, fapt care a dus la răspândirea infecției și în continuare se va răspândi, pentru că nu avem noi credința pe care ar trebui s-o avem trăită, nu doar cunoscută, dar trăită, căci dacă oamenii ar face o pocăință serioasă cum a fost pe timpul ninivitenilor la proorocul Ioan în Vechiul Testament, atunci când lor li s-a bine-vestit că se apropie momentul și că ei trebuie să plece din lumea asta, adică să suporte pedeapsă de la Dumnezeu și ei, conștientizând, s-au îmbrăcat în sac, în cenușă și au pus post, așa era pe timpurile celea, și Dumnezeu i-a iertat.Deci, dacă omenirea ar înțelege că această pandemie este îngăduită de Dumnezeu pentru păcatele noastre, și-ar corecta viața, eu nu mai zic că creștinește, cel puțin omenește să avem niște relații curat umane între noi, să ne respectăm demnitatea, să trăim ca o familie integră în care fiecare, cum spune apostolul Pavel, suntem mădulare ale unuia și aceluiași trup, adică să ne îngrijim frățește unul de poziția altuia, atunci lucrurile ar sta cu totul altfel.”Europa Liberă: Ați fost doctor de meserie. Ce povară cade acum pe umerii oamenilor în halate albe? Se spune că în fiecare zi crește acest număr al infectaților, se spune că spitalele au ajuns la refuz deja, cum ați descrie Dvs. această situație?Serghei Novac: „Este extrem de grea, nu sunt cuvinte, extrem de grea. Ca să înțelegem seriozitatea ei, trebuie să plutim în atmosfera respectivă.”Europa Liberă: Dar cum se răspândește atât de repede?Serghei Novac: „Este vorba de o cultură joasă, elementar. Oamenii nu respectă prescripțiile medicale, dacă se îmbolnăvesc nu se adresează la medic, se tratează singuri fără a ști cum. Nu știu cu ce se pot termina experimentele date și toate lucrurile acestea complică, extrem de grav complică activitatea lucrătorilor medicali, care în afară de faptul că se întâlnesc cu un flux enorm de patologii, nici nu au toată vremea la dispoziție tot ce este necesar.”Europa Liberă: Ce le puteți spune celor care nu cred în existența acestui virus?Serghei Novac: „Noi putem să vorbim mult, dar probabil că Dumnezeu le va da ocazia ca ei singuri să se convingă că el există, asta-i o mândrie duhovnicească cei care spun că nu există și Dumnezeu o să orânduiască în așa mod ca ei să se convingă că totuși există și nu trebuie de neglijat, nu trebuie să fim față de tot ce gravitează împrejur la problema dată atât de ușuratici, nu trebuie să facem diferite glume, el este și are aspecte atât cu aspect medicinal, cât și cu aspect duhovnicesc.”Europa Liberă: Pentru cei care nu cred în vaccin aveți un mesaj?Serghei Novac: „Știți, însăși procedura de vaccinare ca lucrare medicinală este pozitivă, dar astăzi pe mulți oameni îi îngrijorează. Eu vorbesc despre informația care se vehiculează în societate și din punctul acesta de vedere mulți oameni au mari rezerve față de procedura de vaccinare. Lucrurile vor fi înțelese numai după mult timp, de atâta fiecare înțelege cum cunoaște, cum este pregătit de pașii pe care trebuie să-i facă. Și la început oamenii aveau altă atitudine chiar față de înseși metodele de profilaxie, de tratament etc., dar pe urmă au evoluat și, respectiv, biserica a luat altă atitudine, și medicina a luat altă atitudine și acum suntem în evoluție, tot sperăm la ceva mai pozitiv.”Europa Liberă: Dar acum biserica ascultă de stat, de ceea ce sugerează comisia specială?Serghei Novac: „Biserica se străduiește să facă față acestor lucruri, le vorbește enoriașilor, eu personal le lămuresc, bisericile se dotează cu tot echipamentul, să spunem așa, cu dezinfectanți și se păstrează numărul de enoriași, respectiv îndemnăm creștinii să poarte măști, dar din nou ne ciocnim de cultura omului. Și eu personal le spun că dacă cineva are simptome de boală să nu vină la slujbă, să se adreseze medicului, să nu se autotrateze, cu toate că în societate vedem mulți oameni, chiar și acei care cunosc bine aceste lucruri nu au o atitudine serioasă și prezintă pericol pentru ceilalți dimprejur.”Europa Liberă: Și chiar dacă există îndemnul „iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”, asta înseamnă că ar trebui să respecte aceste cerințe ca să ai garanții și tu și să fie în securitate și cel de lângă tine? Serghei Novac: „Sigur că da. Deci, noi trebuie să realizăm principiul de dragoste față de apropiați, nu trebuie să neglijăm lucrurile acestea. Dacă te simți că ai semne de boală, că-i COVID, că nu-i COVID, te adresezi la medic, medicul te examinează. Dacă testul arată că suntem bolnavi, ne izolăm la domiciliu și urmăm tratamentul, dacă este necesară internarea în spital, respectiv se iau măsurile cuvenite și asta-i tot.”Europa Liberă: Dar și în izolare mulți spun că cedează psihic.Serghei Novac: „Biserica lucrează cu simptomele acestea. Eu personal, pe ai mei cunoscuți pe care îi am, enoriași care au fost diagnosticați îi sun zilnic și-i întreb și ca medic, și ca duhovnic cum stau treburile, îi încurajez, adică asta-i o mângâiere, susținerea are o mare importanță.”Europa Liberă: Dar credeți că a crescut gradul de compasiune, de a-l ajuta pe cel care a nimerit într-o asemenea situație?Serghei Novac: „Cel puțin, creștinii așa ar trebui să facă și eu îi îndemn pe toți să aibă grijă față de apropiați și unde este posibilitate să-i ajute cu medicamente, cu niște produse, desigur cu respectarea normelor epidemiologice.”Europa Liberă: Cum admiteți că se va schimba lumea după coronavirus?Serghei Novac: „Nu pot să fac nicio prognoză. Prognoza pozitivă este unica: doar atunci când oamenii se vor apropia de Dumnezeu, atunci putem să prognozăm ceva pozitiv.”Europa Liberă: Crește și numărul celor decedați. Cum ar trebui să fie petrecut pe ultimul drum cel care a fost răpus de această boală?Serghei Novac: „Nimeni nu va sta, cum se vorbește la noi în Moldova, pe laiță, toți vor fi dați pământului, toți ne vom transforma în pământ, pentru că de acolo suntem zidiți. Problema din punct de vedere creștinesc sună altfel: cum plecăm noi din lumea asta, suntem noi pregătiți pentru a ne întâlni față în față cu Creatorul nostru? Dacă înainte de a nimeri în labirintul acestui virus, infecției respective noi am avut comuniune cu biserica lui Dumnezeu sau nu, am fost noi pregătiți, spovediți, împărtășiți, am fost împăcați cu toți, am fost cu rugăciunea pe buze, am făcut noi o jertfă, un post, o ajutorare a cuiva? Deci am fost pregătiți sufletește pentru plecarea aceasta sau nu? Iată asta ar trebui să-i deranjeze pe oameni personal și, mai ales, acei care îngrijesc de acei care deja nu pot singuri să aibă grijă de dânșii cum ar fi bătrânii, bolnavii care îngreunează desigur evoluția acestei boli. De aceea în primul rând i-aș îndemna pe toți: înainte de a ajunge în starea asta de COVID, de patologie, de boală propriu-zisă să fie toți împăcați cu Dumnezeu, spovediți, împărtășiți cu Taina Sfântului Maslu. Oricum, biserica își face slujba ei, face rugăciunile respective care trebuie, se înmormântează, desigur că nu așa, cu statutul cu care noi ne-am obișnuit după tradițiile noastre, dar nu asta este principalul. Are importanță atunci când toți oamenii care asistă la momentul de petrecere pe ultimul drum să cunoască ce ar trebui de făcut în asemenea situație. Este vorba de a participa activ la rugăciunile care se săvârșesc. Eu personal le-am spus enoriașilor mei că ar fi bine să privim în jurul nostru și să ne pregătim anume cine ar putea să aibă grijă de sufletul nostru după trecerea din viață, dacă nu găsim oameni adânc înbisericiți, ancorați bine în biserică, cei care nu cunosc bine așezămintele sănătoase ale bisericii ar trebui să apeleze la cineva din enoriași care sunt mai de biserică, cum ne-am obișnuit noi cu acest cuvânt și ar trebui să apeleze la dânșii ca în caz dacă pleacă din viață să aibă garanția că cineva îl va pomeni, îl va scrie în pomelnic, îi va face un parastas, o liturghie sau alte lucruri.”Europa Liberă: A început postul și suntem în preajma sărbătorilor pascale. S-a discutat mult și anul trecut cum trebuie să vină lumea la biserică în noaptea Învierii, la Paștele Blajinilor. Rămân aceleași sugestii care au fost și anul trecut?Serghei Novac: „Nu știu ce pregătește astăzi statul, care este atitudinea, dar vă zic că s-a făcut o greșeală mare anul trecut. Oricum aproape toți vor fi bolnavi de această boală, nimeni nu va scăpa, este absurd ca omul să nu vină la biserică, mai bine să ne îmbolnăvim de boala asta într-o formă ușoară, să ne formăm o imunitate naturală, mai bine decât să ne ferim și oricum tot vom ajunge în acest punct. Problema constă în aceea că, dacă omul nu asistă la liturghie, el se păgubește foarte mult și, respectiv, scade și potențialul duhovnicesc al întregii lumi. Calvarul pe care l-am avut de suferit primăvara trecută la Înviere a aruncat omenirea într-un minus foarte mare duhovnicesc. Se putea de găsit o soluție, dar din nou vă zic, noi nu simțim un organism întreg, fiecare își pompează drepturile lui, dar nu este bine, fiecare trebuie să se adune și să vorbească cam cum vede el problema pentru a găsi o soluție plauzibilă pentru cazul de față. Și biserica ar propune unele lucruri care ar putea fi luate în considerare pentru a soluționa această problemă. Același număr de enoriași, să zicem, redus, cu respectarea normelor sanitare în sala bisericii, lasă restul să vină în curtea bisericii, ei sunt gata și pentru asta, dar calvarul care a fost, să stăm noi la poartă și să nu dăm voie omului să intre în ograda bisericii, asta-i un blestem asupra noastră. Se putea de apropiat de problema asta altfel. Oricum, noi am ajuns la aceea și oricât de tare ne-am străduit, noi totuna am ajuns la indici înalți de infectare ș.a.m.d. De-atâta asta nu este o soluție.”Europa Liberă: Dar trebuie cumva de stopat creșterea acestui număr?Serghei Novac: „Păi, stoparea nu se începe cu închiderea slujbelor în biserici și interzicerea enoriașilor de a veni la biserică, fiindcă biserica nu este focarul numărul unu în societate, sunt alte locuri, instituții cu un focar mai mare. Biserica are o poziție deosebită vizavi de subiectul COVID-19, se axează mai mult pe lucrul legat de partea duhovnicească și trebuie, așa cum este în stilul ei ortodox, să caute duhovnicește la orișicare problemă, mai ales ce ține anume de infecția propriu-zisă.”Europa Liberă: Pe final, ce mesaj aveți pentru enoriași?Serghei Novac: „Să ne păstrăm credința și s-o trăim!”Europa Liberă: Dar curajul cum îl păstrezi?Serghei Novac: „Numai Dumnezeu ni-l dă, asta-i o idee pe care Dumnezeu i-o dă omului de la zămislire, dar Dumnezeu nu este un mag care cu bagheta rezolvă problemele omului, omul singur trebuie să înmulțească ceea ce i-a dat Dumnezeu prin lucrarea harică, administrarea tainelor și desigur că postul, rugăciunea, iată, toate lucrurile acestea.”