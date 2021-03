Igor Dodon: PSRM va anunța noul candidat la funcția de premier și vorbește despre o nouă majoritate parlamentară

20:30

“Nu a fost o întrevedere ad hoc, că uite eu m-am băgat între deputați, că mă duc la Maia Sandu. Am mers la această întrevedere convenită din timp cu un singur scop, să încercăm să găsim soluții în interesul cetățenilor fără a merge pe diferite procese juridice, fără a merge la Curtea Constituțională. Am avut o discuție bună de o oră și ceva, practic am convenit să mergem la anticipate. Maia Sandu vrea repede, dar eu am spus că mai bine în toamnă, să trecem de pandemie”, a dezvăluit Dodon.Igor Dodon a precizat și despre ce au discutat la consultări."Eu îmi asum că nu înaintăm o altă candidatură la funcția de prim-ministru, dumneavoastră nu vă grăbiți să desemnați pe altcineva, pentru vreo 10 zile până venim cu soluțiile convenite. Ce se întâmplă? Ieșim de acolo, semnează decretul și înaintează candidatul", a spus liderul PSRM.