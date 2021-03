Vasile Năstase: Să mergi acum în alegeri este criminal. Mor familii întregi de COVID

15:45

Implementarea proiectului privind reabilitarea Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Chișinău a fost pus în discuții la Parlament, spune Ion Ceban. Potrivit edilului, deputații au apreciat munca echipei Primăriei Chișinău și a S.A. „Apă-Canal Chişinău” în vederea soluționării problemei de la Stația de epurare a apelor uzate din capitală.„Suntem în continuare deschiși pentru discuții și mizăm pe sprijinul juridic și legislativ al Parlamentului Republicii Moldova. Viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, a prezentat etapele de modernizare a Stației de epurare și acțiunile care au fost întreprinse pe parcursul anului trecut în vederea diminuării poluării mediului și a aerului.Problema Stației de epurare a apelor uzate este una cronică pentru capitală, iar pentru rezolvarea acesteia, fostele conduceri ale primăriei capitalei au identificat doar soluții pe termen scurt, fapt care a tergiversat și agravat starea lucrurilor în acest domeniu”, a punctat acesta.Ceban spune că pe parcursul anului 2020 a încercat să găsească soluții viabile pe termen mediu și lung, pentru ca oamenii să nu mai aibă de suferit din cauza mirosului urât din oraș.„Au fost reluate lucrările de reconstrucție la Stația de Epurare din municipiul Chișinău, care vor fi finalizate în noiembrie anul curent. Cel puțin acesta este angajamentul asumat de cele două companii germane PASSAVANT ENERGY & ENVIRONMENT GmbH & LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG, care au fost desemnate să efectueze lucrările. Lucrările au întârziat din cauza pandemiei COVID – 19. Costul proiectului este de 24 mil. Euro, iar proiectul a fost inițiat încă în anul 2016. Monitorizăm săptămânal procesul.Sursa mirosului urât de la Stația de epurare era din cauza celor cca 500 mii tone de nămol, depozitate de-a lungul anilor și lăsate sub cerul liber. Pentru a diminua mirosul neplăcut, cu suportul Fondului Ecologic Național am acoperit acele lagune cu o peliculă specială, care nu permite emanarea gazelor în aer. Astfel, am diminuat mirosul urât din oraș, actualmente acesta persistând doar în raza de 500 metri în zona de protecție a stației”, spune Ceban.Edilul precizează că o altă problemă cronica este că agenții economici nu au stații de pre-epurare a apelor uzate și deversează aceste ape în sistemul public de canalizare, care iarăși ajung la Stația de epurare Chișinău.„Cu părere de rău, concentrația acestora depășește cu mult norma admisibilă. În acest sens am solicitat sprijinul Parlamentului, pentru a mări pârghiile care ne vor permite constrângerea agenților economici care ,,își bat joc” de locuitorii capitalei. Zilnic Chișinăul „produce” 100 tone de nămol, care ajunge la Stația de epurare și care trebuie prelucrat din cauza că anterior administrația locală nu optat pentru construcția unei stații de epurare de tip închis, care ar fi rezolvat aceasta problema”.Astfel, Ion Ceban precizează că a identificat o soluție pe termen lung- montarea a 5 instalații de piroliză, care va ajuta la diminuarea cantitatea zilnică de nămol ce ajunge la stație, până la 10 tone și va soluționa problema mirosului urât din capitală. Esența tehnologiei de peroliza constă în diminuarea cantității de nămol și transformarea acestuia în praf care este inofensiv și poate și fi ulterior utilizat.Este un proces costisitor, dar foarte necesar pentru municipiul Chișinău. Costul estimativ al proiectului este de circa 5 mil. Euro, bani care încă urmează a fi identificați.