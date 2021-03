Islanda îşi deschide graniţele pentru turiştii vaccinaţi anti-COVID19

20:40

Alexandru Slusari, atac dur la adresa Maiei Sandu: „Nu am văzut un politician mai cinic” Vicepreședintele Parlamentului, Alexandru Slusari, a venit cu un mesaj dur la adresa președintelui Maia Sandu, acuzând-o de cinism. „Probabil eu nu trebuia să vin în politică. Nu am ce pierde, dar nu pot să nu spun aceste lucruri importante, chiar dacă înțeleg că marea parte a societății încă este cuprinsă de isterie și hipnoză. Nu am văzut un președinte mai corupt decât Igor Dodon și un politician mai cinic...