Socialiștii, la CC: Cerem ca decretul Maiei Sandu să fie suspendat și declarat neconstituțional

11:40

Președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, este candidatul desemnat de președintele țării, Maia Sandu, la funcția de premier. Numele lui Igor Grosu a apărut pentru prima dată în politica de la Chișinău în perioada când acesta deținea funcția de viceministru al Sănătății în Guvernului condus de Vlad Filat. Totodată, Grosu are o experiență bogată și în guvernele PCRM. Igor Grosu, de profesie pedagog, în perioada anilor 2003-2004, a activat la Ministerul Economiei, iar din 2004 până în 2008, a ocupat postul de șef al Secretariatului Consiliului pentru Participare din cadrul Ministerului Economiei. În august – septembrie 2008, Igor Grosu a activat la PNUD, iar în perioada anilor 2005–2012 a deținut funcția de membru al Consiliului de Administrație „Amnesty International Moldova”. În toți acești ani de activitate, Grosu și-a adunat o avere impunătoare. Potrivit declarației de avere și interese personale, pe care a depus-o în martie 2020, familia candidatului Maiei Sandu are 7 imobile, 4 dintre care le-a obținut în anul 2017, când PAS, alături de PPDA, protestau în stradă. Atunci Grosu s-a ales cu o casă de 82 de metri pătrați, care ar costa 22296 de lei (peste 1000 de euro) și alte trei imobile, despre care Grosu nu oferă detalii. Pe lângă astea, Grosu mai are o casă de lux, cu o suprafață de peste 121 de metri pătrați, evaluată la 231721 de lei (peste 10 mii de euro). Familia candidatului la funcția de premier deține și un spațiu comercial de aproape 40 de metri pătrați. Se pare că Igor Grosu are și afaceri în agricultură, liderul PAS deține 8 terenuri, dintre care 6 sunt agricole. Candidatul la funcția de premier conduce un autoturism marca Volkswagen Touran. În prezent, Igor Grosu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Acesta a acces în legislativ în 2019, pe listele Blocului ACUM, după ce a pierdut în circumscripția uninominală din Strășeni. În 2020, Igor Grosu a fost implicat într-un scandal imens. În ziua alegerilor prezidențiale, candidatul Maiei Sandu a blocat accesul la secțiile de vot pentru cetățenii moldoveni din stânga Nistrului. „Ei sunt separatiști”, a exclamat atunci Grosu. Experții în politologie, dar și cei în apărare, au declarat că în urma declarațiilor făcute de Igor Grosu, Republica Moldova se afla în pragul unui nou război.