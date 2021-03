Cât costă să ai gazon viu în curte

14:30

În unul dintre cei mai haotici și traumatici ani din memoria globală își face reapariția una dintre cele mai ciudate tunsori din istoria modernă: „mullet-ul”. Părul tăiat lung din spate, scurt pe partea superioară și laterală a revenit puternic și poetic în timpul pandemiei coronavirusului, care (ca și virusul în sine) nu prezintă semne că ne va părăsi în curând. Îi putem mulțumi […] The post Cea mai controversată tunsoare din istorie devine tot mai populară appeared first on Moldova.org.