Primul bebeluș născut cu anticorpi, după ce mama s-a vaccinat anti-Covid

EDITORIAL // Republica Moldova – țara imitațiilor politice cu un președinte mim Politolog: Cine vrea cu tot dinadinsul anticipate în vară, să stea o noapte la capul unui muribund asfixiat de COVID Ion Terguță, despre desemnarea lui Igor Grosu: Se pare că am trăit în aceste trei luni într-o mare minciună Autor: Radar Politic Articolul VIDEO NO COMMENT // Ipocrizia are nume – Maia Sandu apare prima dată în Telegraph Moldova.