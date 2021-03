Candidatul Maiei Sandu la funcția de premier, Igor Grosu, cel care i-a numit pe moldovenii din stânga Nistrului – SEPARATIȘTI

07:20

Deputatul Platformei DA, vicepreședintele Parlamentului, Alexandr Slusari, critică decizia președintelui Maia Sandu de a institui starea de urgență. „Un lockdown total de minim 2 săptămâni plus revenirea din acesta ar costa bugetul circa 6 mlrd lei. În plus e nevoie de achitat populației și businessului compensații. Economiile cetățenilor și ale businessului după primul an de […]