Aurelia Peru, către Maia Sandu: Cine vrea cu tot dinadinsul anticipate în vară, să stea o noapte la capul unui muribund asfixiat de COVID

01:50

În echipa guvernamentală care va fi propusă de Mariana Durleșteanu nu va fi niciun membru de partid, a declarat liderul fracțiunii socialiștilor din Parlament, Corneliu Furculiță. • Deputatul a menționat pentru Europa Liberă că din garnitura guvernamentală, ce va fi propusă de Mariana Durleșteanu, fac parte doar specialiști din domeniile în care vor fi puși să le gestioneze. ”Dumneaei are schița. Noi nu am discutat cu ea nemijlocit despre componență, dar am vorbit și reiterez că acesta va fi un...