ANSP: Cînd jurnaliștii vor fi imunizați împotriva Covid-19

07:30

BERBECIn cazul in care te gandesti sa iti cumperi o casa sau o masina, astazi este momentul oportun. Deciziile pe care le vei lua in aceasta zi te vor ajuta sa vezi viitorul cu alti ochi. Ai grija totusi la felul in care iti vei cheltui banii, pentru a fi sigur ca mai ai si pentru urmatoarele zile.TAURDe obicei iti place cand ceilalti iti spun ca esti ambitios si chiar ai inceput sa te