ULTIMA ORĂ! PSRM nu va susține candidatura lui Igor Grosu

Deputatul a menționat pentru Europa Liberă că din garnitura guvernamentală, ce va fi propusă de Mariana Durleșteanu, fac parte doar specialiști din domeniile în care vor fi puși să le gestioneze. ”Dumneaei are schița. Noi nu am discutat cu ea nemijlocit despre componență, dar am vorbit și reiterez că acesta va fi un guvern tehnocrat, nu vor fi membri de partid, nu vor fi fruntași PSRM sau din alte partide. Este vorba despre specialiști care vin din mediul nepartinic”, a declarat deputatul. Președintele fracțiunii PSRM a mai notat că acum anticipatele nu sunt o necesitate pentru țară, ci sunt doar o promisiune electorală. Potrivit lui Furculiță, acest scrutin nu va rezolva problemele care sunt astăzi în societate.