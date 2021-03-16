FMI VA AJUTA MOLDOVA ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CONFORMITATE
Infotag, 16 martie 2021 16:30
FMI VA AJUTA MOLDOVA ÎN MANAGEMENTUL RISCURILOR DE CONFORMITATE
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CONSILIUL SUPERIOR DE SECURITATE A RECOMANDAT SĂ FIE DECLARATĂ STAREA DE URGENȚA PANDEMICĂ PENTRU DOUĂ SĂPTĂMÂNI # Infotag
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ACORDAREA COMPETENȚELOR SUPLIMENTARE GUVERNULUI DE A CUMPĂRA VACCINURI A PROVOCAT DISCUŢII CONTROVERSATE ÎN PARLAMENT # Infotag
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PSRM ÎȘI MENȚINE ANGAJAMENTUL REFERITOR LA ALEGERILE ANTICIPATE, DOAR DUPĂ STABILIZAREA SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE # Infotag
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11 martie 2021
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AMBASADORUL SUA ÎN MOLDOVA A CERUT POLITICIENILOR MOLDOVENI SĂ „RESPECTE VOINȚA POPORULUI” # Infotag
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PDM A PREZENTAT O FOAIE DE PARCURS PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI, CARE IMPLICĂ APROBAREA UNUI GUVERN # Infotag
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PREȘEDINTELE A ÎNAINTAT PARLAMENTULUI UN PROIECT DE LEGE PENTRU A REVENI LA INDEXAREA PENSIILOR O DATĂ PE AN # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ, OMS ȘI GUVERNUL GERMAN AU OFERIT MOLDOVEI UN ALT LOT DE AJUTOR UMANITAR ÎN VALOARE DE 14 MILIOANE DE LEI # Infotag
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SONDAJ: PREȘEDINTELE MAIA SANDU ESTE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI DE ÎNCREDERE ÎN RÂNDUL POLITICIENILOR # Infotag
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU, MASTERCARD ȘI MOLDOVA AGROINDBANK ÎNCEP IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PLĂŢILOR CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CAPITALĂ # Infotag
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PARTIDUL PLATFORMA DA A ADRESAT O SCRISOARE PARTENERILOR OCCIDENTALI PENTRU A-I FI OFERITE SFATURI CU PRIVIRE LA DEPĂŞIREA CRIZEI POLITICE DIN MOLDOVA # Infotag
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4 martie 2021
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INVESTIM ÎN EDUCAȚIA FINANCIARĂ A UNEI NOI GENERAȚII PENTRU SECTORUL BANCAR
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PREŞEDINTELE MAIA SANDU A DECLARAT CĂ O PARTE DIN VACCINURILE COVID-19 LIVRATE MOLDOVEI VOR FI TRIMISE ÎN TRANSNISTRIA # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ SPRIJINĂ EFORTELE PREȘEDINTEI MOLDOVEI ÎN REALIZAREA REFORMELOR ȘI ALEGERILOR ANTICIPATE: ȘEFUL CONSILIULUI EUROPEAN # Infotag
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ÎN 2020 ÎN MOLDOVA CONSTRUCŢIA LOCUINŢELOR A SCĂZUT
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UNIUNEA EUROPEANĂ VA ALOCA SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 10 MILIOANE DE EURO ŢĂRILOR DIN PARTENERIATUL ESTIC, INCLUSIV MOLDOVEI # Infotag
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24 februarie 2021
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DECLINUL DEMOGRAFIC DIN TRANSNISTRIA ÎN 2020 A CONSTITUIT APROAPE 20%
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