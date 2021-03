Conform studiilor, pierderea mirosului este un semn bun pentru pacienții infectați cu COVID-19

13:30

The Moldovan Coffee Break este un podcast realizat de compania media din Irlanda Europa United în cooperare cu Loredana Prijmireanu și are ca scop prezentarea Moldovei către audiența din Vest printr-un exercițiu de reflectare asupra realității și a aspirațiilor existente pentru țară. Am avut şi eu ocazia tare frumoasă de a fi printre cei şase tineri care au discutat cu Loredana despre ce gândesc, ce idei şi visuri au şi despre cadrul social din Moldova şi de peste hotare. Articolul Veșnica dilemă „plec sau nu peste hotare?”. Ascultă cel de-al treilea episod al podcast-ului „The Moldovan Coffee Break” apare prima dată în #diez.