Declarațiile deputaților Partidului „ȘOR” după consultările cu Maia Sandu. „Am avut un dialog deschis și constructiv”

50 de fete și femei sunt învățate să presteze servicii IT online prin intermediul platformelor internaționale de angajare pentru liberi profesioniști. Acest lucru este posibil datorită proiectului „Women in Online Work (WOW)” lansat în toamna anului 2020, cu susținerea Biroului de cooperare al Elveției în cadrul Proiectului „Optim – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova”, implementat de Helvetas Swiss Intercooperation în parteneriat cu Camera de Comerț și industrie a Republicii Moldova, și cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare și al Suediei în cadrul Proiectului TEKWILL. Și pentru că organizatorii își doresc ca numărul fetelor și femeilor cu abilități de lucru online să fie cât mai mare, lansează acum și cea de-a doua ediție a programului „Women in Online Work (WOW)”. Articolul Proiectul „Women in Online Work (WOW)” lansează cea de a II-a ediție! Înscrie-te și tu până pe 23 martie 2021 apare prima dată în #diez.