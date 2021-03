Tinerii, afectați grav de tulpina COVID-19 din Marea Britanie

18:10

Lungmetrajul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, se regăseşte pe lista peliculelor care au fost nominalizate luni la premiul Oscar pentru cel mai bun film. La categoria cel mai bun film vor concura în acest an următoarele producţii cinematografice: "The Father", "Judas and the Black Messiah", "Minari", "Nomadland", "Promising Young Woman", "Sound of Metal", "The Trial […]