„Cod roșu” în majoritatea localităților din Criuleni. Cum se va desfășura procesul de studii din raion

A 63-a gală a premiilor Grammy s-a desfășurat pe 15 martie la Los Angeles. Printre învingătorii din acest an se numără Taylor Swift, H.E.R., dar și Beyonce. H.E.R. a luat premiul piesa anului cu „I Can't Breathe" – melodie inspirată de moartea lui George Floyd, care transmite mesaj împotriva discriminării rasiale. Albumul anului a devenit …