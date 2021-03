Săptămâna trecută, pompierii din cadrul DSE Orhei au intervenit zilinic la lichidarea incendiilor de vegetație

18:45

Săptămâna trecută a fost una destul de solicitanță pentru pompierii și salvatorii din cele patru subdiviziuni ale ale Direcției Situații Excepționale mun. Orhei. Potrivit unui comunicat al DSE Orhei, perioada menționată a început cu două mari incendii: unul la Ciocîlteni, Orhei unde flăcările au cuprins o casă de locuit și altul la un depozit ...The post Săptămâna trecută salvatorii din Orhei au scos o ambulanță blocată în glod și au avut mai multe intervenții first appeared on Radio Orhei.