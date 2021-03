În Bulgaria, deschiderea sezonului estival va avea loc pe 1 mai

11:50

Unul din cinci consumatori la nivel mondial a făcut zilnic cumpărături online în timpul pandemiei, peste jumătate au cumpărat de la mai mulți comercianți pentru acoperirea nevoilor și un procent similar afirmă că ar plăti mai mult pentru produse mai sănătoase și fabricate local, potrivit raportului „Preparing for tomorrow’s consumers today. The future of consumer markets” realizat de compania de consultanță PwC, transmite g4media.ro.