Doi frați din Republica Moldova, campioni în România

22:00

Andrei Neguța, fostul ambasador al R. Moldova în Rusia a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub sub control judiciar, transmite presa de la Chișinău. Potrivit reprezentanților Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale(PCCOCS), decizia a fost luată de judecătorii Curții de Apel Chișinău. „Ulterior prelungirii de Judecătoria Chișinău a arestului la domiciliu în privința fostului ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Curtea de Apel Chișinău a dispus plasarea acestuia sub control judiciar”, au comunicat reprezentanții PCCOCS. Conform legii, această decizie a Curții de Apel nu poate fi contestată. Totodată, PCCOCS a mai menționat că urmărirea penală continuă, iar expertiza chimică a substanțelor anabolizante este în curs de efectuare, deși „complexitatea obiectului de expertizare ia timp”. Odată cu avansarea investigațiilor, PCCOCS a anunțat că va informa publicul în acest sens. Amintim că la 30 decembrie, procurorii PCCOCS l-au pus sub învinuire pe fostul ambasador al R. Moldova în Federația Rusă, reținut în dosarul contrabandei de anabolizante. Acesta a fost recunoscut și audiat în calitate de învinuit pentru complicitate la contrabandă. Pentru infracțiunile incriminate fostului ambasador, legea penală prevede de la 3 până la 10 ani închisoare. Articolul Fost ambasador al R. Moldova în Rusia, plasat sub control judiciar apare prima dată în InfoPrut.