Andrei Popov: ”Experiența mea de COVID-19: Spital, externare, reinternare “în stare gravă” la terapie intensivă”

09:20

Serviciul Fiscal de Stat informează despre inițierea procedurii de anulare a sumelor plătite în plus, a căror termen de prescripție a expirat, informează Telegrpah.md, cu referire la comunicatul instituției. Potrivit Codului fiscal, contribuabilii sunt în drept să solicite compensarea ori restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislației fiscale, urmează a fi [...] Articolul SFS a inițiat procedura de anulare a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripție expirat apare prima dată în Telegraph Moldova.