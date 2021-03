Moldovenii utilizează tot mai intens carduri bancare emise în străinătate pentru a transmite bani acasă /Sondaj

18:30

Nicolae Cernenco din com. Zîrnești, raionul Cahul, a plecat la războiul de pe Nistru când avea 42 de ani. Cu lacrimi în ochi în lacrimi povestește despre acele luni. A condus un grup care desfășura misiuni speciale în timpul războiului, fiind de specialitate genist, a participat și la minarea unui pod peste Nistru. Spune că […]