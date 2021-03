VIDEO // Plahotniuc și Luncașu ar fi controlat cea mai mare rețea de trafic de cocaină din Europa de Est

18:10

Mai mulţi muncitori au descoperit o serie de scrisori de dragoste şi diferite bunuri personale care datează din cel de-Al Doilea Război Mondial sub vechile pardoseli din lemn ale hotelului Esplanade din Scarborough. Scrisorile de dragoste schimbate între un cuplu din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost găsite ascunse sub podeaua unui hotel,