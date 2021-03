Jocul politic o absoarbe pe Maia Sandu în întregime fără ca să se observe o preocupare reală pentru problemele țării, spune Ciurea

11:45

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, este împotriva unui lockdown total, așa cum cere președintele țării, Maia Sandu. Dodon propune să fie restricționare parțială a unor activități și vaccinare masivă a populației. Despre aceasta Dodon a scris pe pagina sa de Telegram.„În calitate de lider al principalului partid din Parlament, dar și în calitate de ex-președinte al țării, nu pot privi indiferent cum țara se scufundă în haos și criză. De câteva săptămâni fac apel la dialog și unitate pentru depășirea crizei în care ne aflăm. Dacă aveam astăzi un Guvern deplin funcțional, vă asigur că situația era deja stabilizată și cetățenii mai în siguranță. Țara a pierdut deja o lună fără un Guvern, din cauza ambiției Maiei Sandu. Am ajuns să fie încălcată Constituția, să avem criză de guvernare, instituții în conflict, politicieni care se ocupă de alegeri anticipate în apogeul pandemiei și un președinte de țară care dezbină societatea, în loc să o unească. Am așteptat până acum să vedem puse în practică soluțiile cu care PAS și actualul președinte, împreună cu toți experții săi, s-au lăudat în campania electorală, dar deja este clar că acestea au fost doar vorbe populiste pentru a păcăli electoratul. În aceste condiții, am avut o discuție cu conducerea Parlamentului și suntem unanimi în opinia că un lockdown total, cum cere Maia Sandu, este periculos social și reprezintă o iresponsabilitate față de cetățeni și mediul economic. Ca urmare, am discutat un set de posibile acțiuni de restricționare parțială a unor activități, astfel încât să fie redus contactul cetățenilor și riscul de îmbolnăvire, dar în același timp să lăsăm economia funcțională. Am discutat un Plan de Protecție Rațională pentru mediul social și de afaceri, preluând inclusiv unele măsuri aplicate în țările europene, care au reușit prin restricții parțiale să asigure un echilibru între securitatea sanitară a cetățenilor și securitatea lor economică și socială”, a scris Dodon.Totodată, Dodon a cerut să se vină cu măsuri suplimentare în ceea ce privește sistemul sanitar și sprijinirea personalului medical. Fracțiunea PSRM este gata să vină cu propuneri și să sprijine prin vot orice măsură care ajută medicii.“Trebuie să urgentăm accesul cetățenilor la vaccinuri eficiente anti - COVID-19 (din orice surse - achiziții de stat sau ajutoare umanitare). Cetățenii trebuie sa aleagă ce vaccin îl consideră cel mai eficient , iar încercarea de a crea bariere și impedimente artificiale la înregistrarea și aducerea în țară a vaccinului Sputnik-V este inadmisibilă”, mai spune președintele PSRM.Liderul socialiștilor a făcut un nou apel la președintele țării să desemneze de urgență premierul propus de majoritatea parlamentară și să fie votat un guvern funcțional, care să poată cu adevărat să asigure securitatea și protecția cetățenilor.“Un nou refuz de a desemna premierul este o acțiune clară de sabotare a funcționării principalelor instituții ale statului și a efortului lor de a gestiona criza pandemică”, a conchis Dodon.