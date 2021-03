Două automobile au ars, noaptea trecută, la Dîșcova, Orhei

20:00

Până pe data de 3 martie, în Republica Moldova urmează să ajungă 14.400 de doze de vaccin AstraZeneca, produse în Coreea de Sud, comunică MOLDPRES. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat că a primit astăzi o notificare de la platforma COVAX, prin care a fost confirmată livrarea primului lot de vaccinuri împotriva COVID-19