George Simion, blocat la Prut de autoritățile Republicii Moldova: „Se pregătesc să intervină cu mascații”

Pentru prima oară în istoria de decenii a premiilor Academiei Britanice de Film (BAFTA), România a reușit să aibă o peliculă nominalizată: Colectiv, documentarul lui Alexander Nanau. Anunțul a fost făcut marți după-amiază, într-o ceremonie virtuală, prezentată de la Londra, atunci când au fost făcute cunoscute nominalizările pentru anul 2020, notează Libertatea. „Filmele au reușit să ne conecteze chiar și aceste vremuri dure de pandemie”, a spus, în deschiderea ceremoniei de anunțare a nominalizărilor, președintele BAFTA, Krishnendu Majumdar. „Mai bine de 7.000 de membri ai BAFTA au votat aceste nominalizări”, a anunțat acesta. La categoria documentar au fost nominalizate: Colectiv David Attenborough: A Life On Our Planet The Dissident My Octopus Teacher The Social Dilemma BAFTA dă premii pentru film în altă limbă decât engleza din 1983 și premii pentru film documentar din 1948 până în 1989 și din 2012 până în prezent. În toți acești ani, România nu reușise, până azi, performanța cinematografică de a fi nominalizată. Cele mai multe nominalizări au fost primite de: 7 – Nomadland, Rocks 6 – The Father, Mank, Minari, Promising Young Woman 5 – The Dig, The Mauritanian 4 – Another Round, Calm With Horses, Judas and the Black Messiah, News of the World, Sound of Metal 3 – The Trial of the Chicago 7, His House, Soul, Ma Rainey’s Black Bottom Gala de anul acesta va avea loc în weekendul 10 - 11 aprilie, la Royal Albert Hall din Londra şi va fi transmisă de BBC. Luni, 15 martie, vor fi anunțate și nominalizările la premiile Oscar, al căror vot se încheie pe 10 martie. Dintre filmele documentare nominalizate la BAFTA, doar Colectiv și producția Netflix My Octopus Teacher sunt pe lista scurtă și la Oscar. Articolul Colectiv, primul film românesc nominalizat la Premiile BAFTA apare prima dată în InfoPrut.