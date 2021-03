O educatoare din Chișinău, nedumerită de decizia de scoatere a restricțiilor ce țin de numărul copiilor în grădinițe: „Noi nu avem imunitate la virus”

22:40

Răcirea vremii, vânt puternic, iar pe la amiază chiar și zăpadă! Sunt semnele că baba Odochia își scutură cojoacele și își arată capriciile, tradițional, la mijlocul lunii martie. Astfel, la sfârșitul zilei de azi, vremea rea a provocat mai multe incidente în capitală. Vântul a doborât copaci și panouri publicitare. Pentru weekend meteorologii promit temperaturi cu plus în timpul zilei, noaptea mercurul din termometre va coborî sub gradația zero, iar vântul se va domoli.