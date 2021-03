Ciurea: Lockdown-ul propus și ignorarea necesității investiții guvernului denotă o dezorientare vizibilă a președinției

10:40

Liderul PSRM, Igor Dodon, a criticat inițiativa președintelui Maia Sandu de a anula indexarea pensiilor de două ori pe an. În cadrul unei Ediții Speciale la Prime TV, Dodon a declarat că acest proiect este o greșeală. „Eu consider că este o greșeală să anulăm indexarea de două ori pe an a pensiilor. Noi am […]